Maroc : La crise sanitaire oblige à repenser l’organisation de la presse papier

La crise sanitaire mondiale liée au nouveau coronavirus a touché l’ensemble des secteurs économiques et de la vie sociale. Le secteur de la presse et des médias a aussi été affecté, particulièrement les journaux papier et la presse électronique. Dans ce contexte, le Conseil national de la presse (CNP) s’est penché sur l’impact de la pandémie sur la profession, à travers la préparation en cours d’un rapport. Membre du CNP et vice-président de la Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ), Mahtat Rakas a déclaré à Yabiladi que le Conseil a précédemment préparé un rapport en la matière et qu’il annoncerait un deuxième, qui aborde la situation actuelle.

«On ne peut pas nier que les pouvoirs publics ont fait un gros effort sur le plan financier, en soutenant de manière importante les journaux, en versant les salaires des journalistes et des employés pendant des mois, ce qui est un effort exceptionnel de l’Etat pour suivre la situation du secteur, assurer la continuité du service public et protéger le pluralisme. Mais tout cela nécessite aujourd’hui une évaluation objective, pour réfléchir à partir de là un système global et intégré du soutien public à la presse nationale», a-t-il indiqué.

«On ne peut pas continuer indéfiniment à travailler avec des mesures exceptionnelles. Le rôle de l’entreprise journalistique ne peut être contourné, étant donné que l’approche entrepreneuriale et institutionnelle est le moyen de mettre en place un plan stratégique national efficace pour la réhabilitation de la presse nationale.» Mahtat Rakas

Egalement directeur de publication des quotidiens Al Bayane et Bayane Al Yaoum, Mahtat Rakat a estimé cependant que le soutien financier exceptionnel en période de pandémie, «malgré l’importance de l’effort financier public», avait été entaché de «déséquilibres en termes d’équité et d’égalité», avec l’existence de «fortes disparités entre ses bénéficiaires». Dans ce contexte, il a exprimé ses craintes que «la faillite des entreprises journalistiques ne se poursuive». «Il est donc impératif et urgent aujourd’hui de faire une réflexion sérieuse commune entre les pouvoirs publics, les représentants des éditeurs professionnels et le Conseil national de la presse pour mettre en œuvre une politique générale et courageuse, avec une vision globale pour l’avenir», a-t-il insisté.

La presse quotidienne en quête de survie

Le vice-président de la FMEJ a rappelé la chute libre des ventes au numéro, particulièrement ceux de la presse quotidienne, dont le tirage par jour ne dépasse plus les 40 000 exemplaires, tous titres confondus. Cette configuration, pour Mahtat Rakas, «a annulé tout débat stérile sur "les grands" et "les petits" journaux, au temps où il faut plutôt parler des exigences de sérieux et de crédibilité» des contenus, avec une réflexion aussi sur les mécanismes et les moyens de «renforcer les rituels de la lecture en général chez la population, les jeunes et les élites». A cet égard, il a plaidé pour «s’appuyer sur l’initiative du Conseil national de la presse pour créer un fonds national de soutien à la lecture, en coopération avec un certain nombre d’institutions publiques et privées dans le cadre d’un partenariat».

«Il faut aussi, dans ce contexte, trouver une solution urgente et réelle à la situation de l’unique société de distribution de journaux du pays qui, malgré un soutien public généreux, n’a pas réussi à sortir de ses crises, ce qui oblige aujourd’hui se mettre d’accord sur une véritable alternative et assurer la diffusion des journaux aux lecteurs dans différentes régions du royaume.» Mahtat Rakas

Mahtat Rakas souligne, par ailleurs le coût de production de plus en plus onéreux du journal papier, outre les questions d’approvisionnement et du prix du papier, l’impression et la distribution. Pour lui, «tous ces aspects nécessitent d’invoquer l’accompagnement des entreprises dans une approche renouvelée du soutien public, ainsi que la création de formes appropriées de soutien, avec aussi une attention portée sur les ressources humaines».

«Cet accompagnement doit s’inscrire dans le cadre des lois en vigueur et à travers une démarche participative claire avec les représentants des éditeurs et du CNP, ainsi que les pouvoirs publics compétents», a ajouté le responsable, insistant que «seule cette méthodologie est capable de cristalliser des approches objectives avec un consensus pour construire le futur» d’un secteur, censé par ailleurs être en première ligne de front dans la lutte contre les fausses informations.

«La pandémie a aussi révélé que le déclin de la presse écrite n’a pas profité à la presse électronique, en termes de soutien public ou de recettes publicitaires. On évoque les journaux papiers et web dans ce débat, mais ne négligeons pas non plus l’importance d’encadrer, de qualifier et de suivre le rythme de la presse régionale qui est en proximité avec nos populations partout dans le pays.» Mahtat Rakas

Pour Mahtat Rakas, la décision gouvernementale de suspendre l’impression des journaux et des magazine, pendant les trois premiers mois de la pandémie, «a accentué la gravité des baisses» des ventes et «cet aspect doit également être pris en compte lors de l’élaboration de tout nouveau plan de sauvetage, avec une attention envers les propriétaires de kiosques, les librairies et les distributeurs, pour organiser toute la chaîne économique et marketing, assurant la production du journal, sa distribution et sa livraison aux lecteurs afin d’encourager la lecture». Dans ce contexte, le directeur de publication estime que «la presse nationale d’aujourd’hui mène essentiellement sa bataille pour exister, avant de penser développement et croissance». «A mon avis, il faut ouvrir ce double chantier le plus tôt possible afin de protéger le secteur et assurer son développement, tout en permettant à notre pays de disposer d’une presse nationale crédible, de qualité professionnelle et pérenne», a-t-il souligné.

Ajoutant qu’il faut également «remédier aux déséquilibres du secteur publicitaire», Mahtat Rakas rappelle la responsabilité des entreprises de presse qui, à leur tour, «doivent s’efforcer au niveau de leurs directions générales de développer leur structure interne et contribuer au renouvellement des contenus, au développement de l’attractivité du produit journalistique, au renforcement des formations continues pour le renforcement des capacités professionnelles, dans une approche respectueuse de l’éthique du métier».