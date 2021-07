Espagne : Vague d’attaques islamophobes et anti-marocains en Murcie

Après plusieurs agressions racistes qui ont déjà eu lieu récemment à Murcie, la ville s’est réveillée ce matin face à face avec une nouvelle vague d’attaques, cette fois-ci dirigée principalement contre l’islam, tout en gardant la trame anti-marocains des actes barbares précédents. Pour rappel, Younes Blal, jeune Marocain était mort le 13 juin sous les balles d’une attaque raciste après que son assassin ait appelé à la mort de «tous les Maures», quelques semaines après l’agression de Moumen Koutaibi.

La multiplication des actes xénophobes et des tensions entre les deux peuples marocains et espagnols avait poussé de nombreux intellectuels à rédiger un manifeste appelant à la cohésion entre les peuples pour trouver une solution commune et maintenir les liens évident entre les cultures.

Malgré cet appel, deux nouvelles attaques ont été perpétrées cette nuit par des individus déterminés à faire entendre leur haine de l’islam et des Marocains, ainsi que leur volonté de «défendre» une Espagne face à ces «envahisseurs» sortis de leurs fantasmes xénophobes. Les premières lueurs du soleil ont dévoilés ce matin des dégradations et des inscriptions d’une rare violence sur un mur d’un passage de Murice et sur la mosquée de Cabezo de Torres.

Le passage Ingeniero Sebastian Feringan à La Flota a en effet été découvert ce matin défiguré par des graffitis racistes et islamophobes sur lesquels les riverains pouvaient lire «dehors les Maures» et «mort à l’islam», le tout couronné d’une croix gammée.

Continua la ola de odio #racista que sigue campando sin condenas públicas de las instituciones. @MurciaPolicia está pintada está en el Paseo Ingeniero Sebastian Feringan , en La Flota #Murcia#StopRacismo pic.twitter.com/vtLnfxQloc — Sabah صباح ❤️????? (@Sabah_Yacoubi) July 7, 2021

Une mosquée vandalisée pour attiser la haine

Les fidèles de la mosquée ont en effet découvert tôt ce matin une scène d’horreur, en trouvant la face de leur lieu de culte tagué et dégradé par des slogans xénophobes et islamophobes. L’information a été relayée aujourd’hui sur Twitter par Sabah Yacoubi, présidente de la délégation de l’Association des travailleurs immigrés marocains en Espagne (ATIM) dans la région de Murcie.

Otro ataque fascista y xenófobo contra los musulmanes d Murcia

El ataque ocurrió esta madrugada en la mezquita d Cabezo d Torre.

Una bandera d España con la frase “La soberanía de España no se negocia”, pintadas d “Stop invasión” y una cabeza d cerdo en la puerta, y “No al islam” pic.twitter.com/PvtGLHPSui — Sabah صباح ❤️????? (@Sabah_Yacoubi) July 7, 2021

Sur les clichés partagés, on peut voir les inscriptions laissées sur le lieu sacré, notamment «Non à l’islam», «Stop à l’invasion», ainsi qu’une banderole représentant le drapeau Espagnol accroché à la clôture de sécurité de la mosquée, arborant le slogan «la souveraineté de l’Espagne n’est pas négociable».

Pour soutenir leur mépris de l’islam et pousser la nature désacralisante de leur acte à son paroxysme, les individus ont été jusqu’à lancer une tête de porc plantée d’un couteau sur le centre religieux qui appartient à la communauté islamique Ibn Arabi, dont le président Onda Regional Lahcen tiens à souligner que la situation de sa communauté avec le reste du quartier était «harmonieuse», malgré une inauguration en 2018 sous la protestation de certains voisins, avait soulevé Laverdad.

Résister face à la division pour ne pas laisser la haine régner

ATIM a dénoncé immédiatement l’attaque du lieu de culte et la violente xénophobie qui en ressort, annonce le site Opinòn. L’association a publié sur Instagram sont ressenti sur la situation, exigeant «que les forces politiques dénoncent ces faits et cessent d'utiliser des arguments haineux contre l'immigration, contraires à la diversité ethnique, raciale et religieuse».

View this post on Instagram A post shared by ATIM (@asociacionatim)

Le maire de la ville n’a en effet pas manqué de réagir sur Twitter pour dénoncer l’acte de vandalisme contre la mosquée, dénonçant que la «haine et le racisme n’entrainent que plus d’intolérance et de violence.» Non sans rappeler le manifeste publié récemment, le maire a appelé à «plus de tolérance, de respect, de hauteur démocratique et de civilité».

Le parti socialiste de la région de Murcie (PSRM-PSOE) a également rappelé sur Twitter sa «tolérance zéro face au racisme et les discours haineux», le groupe appelle comme ATIM «toutes les formations démocratiques à condamner ces attaques».

Malgré tout, Sabah Yacoubi, en première ligne, s’inquiète de la situation en confiant sur Twitter sentir que la multiplication des «agressions xénophobes dans la région de Murcie crée un dangereux terreau qui ne doit pas être ignoré et dont l'escalade est chaque jour plus inquiétante».