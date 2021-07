Pays-Bas : Un journaliste spécialiste de la Mocro maffia victime d'une tentative de liquidation

Le journaliste néerlandais Peter R. de Vries, spécialiste des affaires criminelles et de la Mocro maffia. / DR

Aux Pays-Bas, le célèbre journaliste spécialiste des affaires criminelles Peter R. de Vries a été criblé de balles, mardi soir Amsterdam. A 19h30, la police de la ville a reçu un rapport selon lequel un homme a été abattu. Il a été confirmé plus tard qu'il s'agit de Peter R. de Vries. Selon la chaîne publie belge VRT, le journaliste a été victime de cinq coups de feu. Le tireur a pris la fuite.

Lors d'une conférence de presse de Femke Halsema, maire d'Amsterdam, de la police et du ministère public, les autorités ont annoncé que trois suspects ont été actuellement arrêtés : deux d'entre eux sur une autoroute, un troisième à un endroit différent. La police soupçonne que le tireur est l'un des trois suspects arrêtés, mais ne donne pas plus de détails.

Des images ont circulé sur les réseaux sociaux et sur lesquelles De Vries est reconnaissable. Le maire Femke Halsema a appelé à ne pas diffuser davantage ces images sur Internet, mais de les partager avec la police.

Peter R. de Vries, 64 ans, a été transporté à l'hôpital avec des blessures graves. Des sources et des témoins oculaires ont déclaré à NOS qu'il avait été touché à la tête. Femke Halsema a confirmé lors de la conférence de presse que le journaliste «se battait pour sa vie».

Avant l'attentat, De Vries était l'invité du studio RTL Boulevard où il évoquait le meurtre d'un homme abattu dans sa voiture en 2019. Le journaliste avait déjà reçu toutes sortes de menaces de toutes parts. Il s'était vu proposer une protection policière qu’il aurait refusée.

A rappeler que De Vries est un confident de Nabil Bakkali, ancien membre de la mafi, repenti et témoin clé dans «le procès Marengo», tenu aux Pays-Bas depuis le 10 juillet 2019 et au cours duquel 17 accusés ont été condamnés pour leur participation à l'organisation mafieuse de Ridouan Taghi et le crime organisé néerlando-marocain appelé Mocro Maffia.