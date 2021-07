Agriculture : CMGP et CAS visent l'Afrique subsaharienne après leur fusion

La société marocaine d'irrigation et d'agriculture CMGP-CAS a annoncé qu’elle cherchait à développer ses activités en Afrique subsaharienne, où elle prévoit de générer 20% de ses ventes au cours des trois premières années suivant sa fusion. CMPG et CAS, deux des sociétés marocaines les plus connues du secteur, ont annoncé la semaine dernière une fusion pour unir leurs forces dans le développement de technologies d'irrigation et de gestion de l'eau agricole, avec un chiffre d'affaires annuel combiné de 1,7 milliard de dirhams (190 millions de dollars), rappelle l’agence Reuters.

La fusion a été financée à hauteur de 70% par des capitaux privés tandis que 30% ont été levés par des prêts bancaires, a déclaré le PDG de CMPG, Youssef Moamah, sans donner plus de détails sur le montant de la transaction. La société est déjà présente au Sénégal et en Côte d'Ivoire et envisage d'étendre son activité africaine au Ghana, au Nigeria, au Kenya et en Ethiopie, a-t-il ajouté.

Les entreprises et les banques marocaines ont déployé des investissements ces dernières années en Afrique subsaharienne, où le secteur agricole a attiré des géants tels que le producteur public de phosphates et d'engrais OCP qui investit dans des usines au Nigeria et en Éthiopie, souligne l’agence britannique. Pour le PDG de CMPG, la présence des banques marocaines en Afrique de l'Ouest «a été un facteur clé dans [la] décision d'investir au Sénégal». «Nous comptons sur elles pour nos futurs investissements», a-t-il enchaîné.

Le PDG de CMPG a noté que la fusion avait rendu la société «mieux équipée» pour envisager la possibilité d'une offre publique initiale à la bourse de Casablanca ou ailleurs à moyen terme. Il a également reconnu que CMPG coopérait avec des entreprises israéliennes telles que Netafim, pour ses projets d'expansion industrielle et africaine.