Prison ferme pour le jeune ayant bloqué le tramway casablancais pour faire le buzz

La Cour d'appel de Casablanca a condamné, mardi, le principal prévenu dans l'affaire de blocage du tramway casablancais, survenu le 22 mai dernier, à trois ans de prison ferme, tandis que ses deux complices ont écopé de deux ans de prison chacun. Le jeune homme, âgé de 21 ans et impliqué dans la documentation et la publication d’une vidéo montrant l’obstruction d’une voie publique traversée par le tramway et ses deux complices ont également été condamnées à payer 40 000 dirhams de dommages et intérêts à la société RATP Dev Casablanca.

Selon des sources médiatiques, la défense du principal accusé avit remis un rapport médical prouvant que son client souffre de troubles mentaux, notant qu'il s'était auparavant déshabillé dans la voie publique et devant les passants. La défense a également demandé au tribunal que son client bénéficie de circonstances atténuantes, soulignant qu’une condamnation sévère aura des conséquences désastreuses pour son avenir, ajoutent les mêmes sources.

La police de Casablanca avait réagi, rapidement, après la publication de la vidéo montrant l’obstruction d’une voie publique traversée par le tramway. Dimanche 23 mai, elle avait procédé à l’arrestation de l’individu, son placement en garde à vue et le lancement de recherche pour interpeller ses complices.

Cet incident a été suivi par un autre similaire. Le 29 mai, la police de la capitale économique avait arrêté un autre jeune qui, sous l’influence de la drogue, a intentionnellement bloqué le tramway, mettant en danger sa vie et la sécurité des usagers de ce moyen de transport. Une arrestation survenue après la diffusion de ses photos et d'une vidéo sur les réseaux sociaux.