El Othmani égrène les chiffres de l’action gouvernementale sur le volet socio-économique

Le chef du gouvernement a présenté, mardi, lors d'une session commune entre les deux Chambres du Parlement, le bilan d’étape de l’action gouvernementale. Intervenant à cette occasion, Saadeddine El Othmani a ainsi mis en avant l’«intérêt particulier au développement humain et à la cohésion sociale».

Il a ainsi affirmé que le budget de l'éducation sous le mandat de son cabinet est passé de 54 milliards de dirhams (MMDH) à 77 MMDH en 2021 (+33%). Passant en revue un ensemble de réalisations et de programmes lancés dans ce cadre, il a mis en exergue la hausse du nombre de bénéficiaires du programme «Tayssir», l'opération «Un million de cartables», le transport scolaire et des cantines. El Othmani a dévoilé un ensemble de chiffres sur l'enseignement préscolaire qu'il a qualifié de «success story», affirmant que le programme de généralisation de l'enseignement préscolaire a réalisé un bond qualitatif en termes du nombre de bénéficiaires qui a atteint 900 000 enfants, soit 77% en 2021.

Le chef du gouvernement a également mis l'accent sur les réalisations du programme national de l'éducation inclusive qui concerne les enfants à besoins spécifiques, soulignant que les établissements inclusifs se sont chiffrés à 3 004, soit 31%, avec 34 000 enfants.

S'agissant du secteur de la santé, El Otmani a souligné que le gouvernement s'est concentré dès le début sur l'augmentation des budgets et des postes budgétaires, précisant que le nombre annuel de ces postes s'est élevé de 1 700 à 4 000 pour atteindre 5 500 en 2021. Il a rappelé que le budget consacré à la santé a augmenté d'environ 25% entre 2016 et 2020, soit une amélioration de 7,27% au budget général de 2020, soulignant qu'il s'agit d'une évolution positive vers l'objectif d'atteindre 10% à l'avenir.

El Othmani a aussi cité l'amélioration de la qualité des services, des infrastructures sanitaires et de l'accès aux outils et équipements médicaux, la réduction du prix de 1 500 médicaments et du coût de la facture médicale et le projet de protection sociale, transformé par le gouvernement en loi-cadre qui inclut la généralisation de l'Assurance maladie obligatoire (AMO) pour les années 2021 et 2022 au profit de 22 millions de personnes, ainsi que la généralisation des allocations familiales pour inclure près de 7 millions d'enfants en âge de scolarisation, bénéficiant ainsi à 3 millions de familles entre 2023 et 2024 avec 300 dirhams par enfant.