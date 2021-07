Recherche, formation et maintenance biomédicale : Le CHU de Fès s'allie à l'université Euromed

L'Université Euro-Méditerranéenne de Fès (UEMF) et le Centre hospitalier universitaire (CHU) Hassan II de Fès ont signé, mardi, une convention de partenariat pour conjuguer leurs efforts dans le domaine de la recherche, de la formation et de la maintenance biomédicale. Cette convention s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique dans les domaines de la recherche scientifique, la formation, l'innovation et l’échange d'expertise, qui relie, depuis 2018, les deux établissements.

Signée par le directeur général du CHU-Fès, El Amine Al Alami Mohamed Noureddine, et le président de l'Université Euro-Méditerranéenne de Fès, Mustapha Bousmina, la convention vise, entre autres, le développement de programmes de formation et de recherche dans le domaine de la maintenance biomédicale.

Dans une déclaration à la MAP, El Amine Al Alami Mohamed Noureddine a souligné l'importance de cette convention, en ce sens qu'elle va permettre de renforcer le développement de la formation et de la recherche scientifique, d'autant plus que l'université Euromed de Fès jouit d’«une bonne réputation en termes de qualité des études et des spécialités enseignées, notamment au sein de son École de Biotech». «Cette convention de partenariat aura un impact positif sur le CHU de Fès et sur l'université Euromed», s'est-il félicité.

De son côté, Mustapha Bousmina a mis l'accent sur la pertinence de cette convention de partenariat avec le CHU de Fès, laquelle est de nature à renforcer l'élaboration de programmes de formation et de formation continue et de la recherche scientifique, ajoutant que l'accord «consolidera la souveraineté nationale en matière de santé».

Selon ses signataires, cette convention est de nature à contribuer à la consolidation du rayonnement scientifique national et international de ces deux institutions, à travers des formations communes de haute qualité, ainsi que l'encadrement conjoint des travaux menés par les élèves-ingénieurs de l’École de Biotech relevant de l'université Euromed. Il sera question aussi de l'encadrement des études et de la recherche, et l'organisation conjointe de conférences et d'événements scientifiques dans le domaine biomédical.