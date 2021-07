Deux nouvelles liaisons aériennes TAP entre Lisbonne, Agadir et Oujda

La compagnie aérienne portugaise Transportes Aéreos Portugueses (TAP) a annoncé l’ouverture de nouvelles lignes reliant le Portugal au Maroc et à la Tunisie. Ces lignes en destination du Maroc couvriront Agadir les lundis, vendredis, samedis et dimanches et Oujda les samedis et dimanches au départ de Lisbonne dans le cadre du «plan de relance» de la compagnie pour amorcer une sortie de la pandémie du Covid-19, annonce le site investing.com. Monastir et Djerba seront également joignable à bord des appareils de la compagnie portugaise depuis Lisbonne le vendredi et le dimanche.

La Présidente-Directrice Générale de TAP Christine Ourmières-Widener a déclaré que ces «quatre destinations touristiques importantes» offrent à la compagnie une possibilité de renforcer sa position dans la région.

La compagnie portugaise opérait déjà des vols à destination du Maroc en joignant les villes de Casablanca, Marrakech et Tanger. Cette annonce de nouveaux vols renforce la position du Portugal comme un nouveau partenaire transitaire du Maroc, notamment après la décision de Rabat de suspendre l'opération de franchissement du détroit avec l’Espagne et la volonté de relier Tanger à Portimão par une route maritime. «Nous continuons à discuter. Il y a un intérêt de la part du gouvernement du Maroc et il y a un intérêt de notre part» a déclaré à Efe le ministre portugais de l’Économie Pedro Siza Vieira.