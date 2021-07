JO de Tokyo : Cinq boxeurs marocains boycottent un stage en Russie

Pour des primes jugées insuffisantes, cinq des sept boxeurs marocains qualifiés pour les Jeux olympiques de Tokyo ont annoncé le boycott de l’ultime stage de préparation, prévu à Vladivostok, en Russie. Selon nos confrères de Le Matin, il s’agit de Mohamed Hamout (-57 kg), Abdelhak Nadir (-63 kg), Mohamed Seghir (-81 kg), Younès Baala (-91 kg) et Khadija Mardi (-75 kg). Le journal précise que Rabab Cheddar (-51 kg) et Oumaïma Belhabib (-69 kg) ont préféré ne pas se joindre à ce mouvement.

Les pugilistes estiment que la prime que la Fédération royale marocaine de boxe leur a versée (80 000 dirhams) est «insuffisante», compte tenu des efforts consentis pour se qualifier aux Jeux olympiques. Ils réclament 200 000 DH pour accepter de remonter à nouveau sur le ring et pointe du doigt la Fédération et le Comité national olympique marocain (CNOM).

Maus ces deux derniers se défendent. La FRMB a assuré avoir «honoré tous ses engagements vis-à-vis des boxeurs qualifiés». «On leur a versé la prime de qualification de l’ordre de 80.000 DH, payée en deux tranches. On leur a versé l’ensemble de leur salaire et le CNOM leur a donné toutes leurs dotations. On leur a organisé les stages de préparation, dont le dernier qui se déroule en ce moment à Vladivostok, pour qu’ils s’adaptent aux conditions de jeu de Tokyo», a indiqué Zoubida Wissam, porte-parole et chargée de communication à la FRMB.

Les trois parties devaient se réunir hier au siège du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des sports pour parvenir à une solution.

Cette affaire rappelle une autre, survenue en 2016 lorsque l’équipe nationale de boxe avait refusé de se déplacer à Rio de Janeiro pour les mêmes raisons.