Maroc : Urgence sanitaire, centralisation et régionalisation avancée à l’heure du Covid-19  

Au Maroc, la pandémie du nouveau coronavirus a permis de faire le point sur la fiabilité du modèle de régionalisation avancée auquel aspire le pays. En effet, «l'administration centrale a monté qu’elle n'arrive toujours pas à se débarrasser de sa forte tendance centrale dans la gestion de la crise», indique une nouvelle étude publiée dans la Revue des études intégrées en sciences économiques, juridiques, techniques et de la communication de l’Institut marocain de l'information scientifique et technique (IMIST).

Intitulée «Limites des interventions de la région et de la régionalisation avancée dans la gestion de l’état d’urgence», l’étude élaborée par Laila Touir pointe un système décentralisé théorique et non appliqué sur le terrain. En se référant aux décrets qui traitaient de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire au Maroc, la chercheuse dit constater «qu'ils émanent tous de l’administration centrale, même s'ils concernent les prérogatives des autorités locales».

L’étude estime ainsi que même après la reconnaissance de la région en tant que collectivité territoriale bénéficiant de l’autonomie financière et administrative, «les niveaux d'intervention de la région n'étaient pas à la hauteur de l'ambition souhaitée ou sous la forme requise». Dans ce sens, elle rappelle que la pandémie a été l’un des nouveaux défis soulevés autour du rôle de la régionalisation avancée dans la gestion territoriale. Elle reconnaît que «l’arsenal juridique a aidé, en grande partie, les collectivités territoriales –parmi lesquelles les régions- à s’enquérir de leurs prérogatives pour la gestion de l’état d’urgence sanitaire».

La forte centralisation, obstacle à la régionalisation avancée capable de relever les défis

Toutefois, «compte tenu de la réalité et de l’exercice institutionnel, la crise sanitaire a prouvé les lacunes de la régionalisation et son incapacité à gérer, de façon efficace, les pouvoirs et prérogatives qui lui sont accordés. Face à cette situation, l’étude met en exergue un «retour fort à l'intervention de l'État central face à la propagation de la pandémie», ajoute Laila Touir.

«Malgré les transformations juridiques fondamentales dans la relation des institutions décentralisées avec les autorités centrales, nous constatons qu'il n'y a pas eu de changement significatif en réalité. Avec l’émergence de la pandémie du coronavirus et sa propagation incontrôlable, l'activité de la région a connu un déclin notable en échange de l'intervention forte de l'autorité centrale, en la personne du ministère de l'Intérieur, et de ses services, basée sur le décret relatif à l’urgence sanitaire.» Extrait de l’étude

L’étude précise, à cet égard, que ce décret «n’a pas spécifié les types des collectivités territoriales ni les champs de leurs interventions, bien que celles-ci disposent de plusieurs prérogatives» en lien avec la situation sanitaire. Elle évoque aussi «l'absence de lois réglementaires concernant la manière de faire face aux conditions d'urgence, laissant un vide législatif qui a entraîné l'impossibilité de traiter les cas exceptionnels auxquels le pays peut être confronté». «Ainsi, l'autorité centrale a pris le contrôle de la gestion de la crise sans impliquer les collectivités territoriales», au grand dam des compétences qui leur sont confiées dans ce domaine.

Mais pour la chercheuse, la crise sanitaire reste malgré tout une «opportunité» pour renforcer la régionalisation avancée au Maroc. Elle propose, entre autres, d’«accorder une plus grande autonomie aux régions en tant que mécanismes institutionnels capables de gérer les affaires des citoyens et de rapprocher les services d'eux», de «reconsidérer les lois réglementaires sur la régionalisation». Elle reconnaît aussi que pour l'institution du wali, «sa subordination au ministère de l'Intérieur affecte son travail et son rôle dans la décentralisation».

«Le travail pour changer radicalement les lois organiques afin de reconsidérer notre système régional est une question urgente, étant donné que la forte centralisation, avec son hégémonie et son autorité, est un obstacle à l'établissement de bases solides pour une régionalisation avancée capable de relever les défis», conclut-elle.