Achraf Hakimi passe avec succès sa visite médicale pour rejoindre le PSG

L’international marocain Achraf Hakimi est arrivé, ce mardi, au siège du club Paris Saint-Germain (PSG) dans la capitale française pour signer son nouveau contrat. Selon RMC Sport, le footballeur évoluant au poste d'arrière droit à l'Inter Milan a passé avec succès la traditionnelle visite médicale, qui précède la conclusion du contrat de cinq ans.

«Arrivé dans la ville lumière ce lundi, l'international marocain (36 sélections, 4 réalisations) doit signer dans les prochaines heures un contrat de 5 ans avec le club de la capitale. L'Inter pourrait empocher près de 70 millions d’euros dans cette opération», souligne-t-on.

✍ Les images de l'arrivée d'Hakimi au siège du PSG pour signer son contrat. pic.twitter.com/H3ImrE7E06 — RMC Sport (@RMCsport) July 6, 2021

Les dernières informations rapportées, en juin dernier par des médias italiens, ont évoqué une signature avant la fin de la semaine, d’un contrat entre l’Inter Milan et le PSG relatif au transfert du Lion de l’Atlas. Le latéral droit de l’Inter Milan rejoint ainsi le PSG pour une durée initiale de cinq ans, pour un montant de 60 millions d’euros, selon RMC Sport. Le jeune joueur obtiendrait un salaire entre 8 et 10 millions d’euros par saison.

L’ex-sociétaire du Real Madrid est arrivé à l’Inter Milan en juillet 2020 pour un contrat de 5 ans et un montant du transfert qui a frôlé les 45 millions d’euros, en plus d’un bonus selon les prestations du joueur et les performances de l’Inter.