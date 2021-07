212Founders Academy : Nouvelle formation en ligne pour réussir sa startup

CDG Invest, branche investissement du Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion, a annoncé aujourd’hui dans un communiqué le lancement de 212Founders Academy, une formation en ligne de 10 semaines pour réussir sa startup. Gratuite et ouverte à tous, la formation propose au programme des modules diversifiés, des vidéos de cours et des témoignages d’entrepreneurs pour faire réussir son projet de startup et se préparer à lever des fonds.

Parmi les 10 modules de la formation, 32 thématiques sont traitées, soutenues par 28 vidéos de cours et 12 retours d’expériences d’entrepreneurs marocains. S’ajoute à cela 40 quizzes et 70 outils et ressources pour les entrepreneurs.

L’idée derrière cette formation est de proposer au plus grand nombre l’acquisition des concepts et des outils clés du monde des startups pour permettre aux entrepreneurs marocains de structurer leurs projets selon les meilleurs standards internationaux. Les meilleurs projets de la Founders Academy bénéficieront d’un traitement privilégié (fast-track) dans le processus de sélection du prochain programme 212Founders.

Youssef Mamou, Directeur du Programme a déclaré à l’occasion : «212Founders Academy met à disposition des porteurs de projets à haut potentiel un parcours de formation gratuit afin de les préparer à présenter et à défendre leurs idées auprès des investisseurs. Elle met en œuvre un processus de partage de savoirs et d’expertises d’entrepreneurs aguerris au bout duquel les candidats apprennent à adopter les bons réflexes d’entrepreneur et à valider et tester leur idée de projet. À la suite de ce parcours, les meilleures startups pourront être intégrées à la sélection du programme 212Founders.»