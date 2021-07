Le directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères se rend au Maroc

Le directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères, Alon Ushpiz, effectue ce mardi 6 juillet une «visite diplomatique» au Maroc, annonce la chaîne i24 News. Un déplacement convenu, lors d’une conversation entre les chefs de diplomatie des deux pays Yaïr Lapid et Nasser Bourita.

«Au cours de cette visite, M. Ushpiz rencontrera son homologue marocain, Fouad Yazur, ainsi que de hauts responsables du ministère marocain des Affaires étrangères» afin de «faire progresser les relations entre les deux pays», indique la même source, citant un communiqué du ministère israélien des Affaires étrangères.

Le département Lapid s’est félicite, par ailleurs, du lancement dans les prochaines semaines de liaisons aériennes directes entre Israël et le Maroc. «Les vols opérés par les compagnies aériennes israéliennes et marocaines favoriseront considérablement les voyages des touristes et des hommes d'affaires entre les deux pays».

La semaine dernière, Yaïr Lapide s’est rendu aux Emirats arabes unis pour inaugurer le siège de l’ambassade israélien à Abou Dhabi. Des médias hébreux avaient en effet annoncé une éventuelle visite du ministre des Affaires étrangères à Rabat.

Le Maroc et Israël ont établi leurs relations diplomatiques le 10 décembre 2020 dans le cadre d'un accord trilatéral impliquant les États-Unis, qui ont reconnu dans le même temps la souveraineté du Maroc sur le Sahara.

Le Roi Mohammed VI a adressé, le 16 juin, un message de félicitation à Naftali Bennet, suite à son élection au poste de Premier ministre israélien.