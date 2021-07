Jeux olympiques de Tokyo : La liste des 48 athlètes marocains dévoilée

Le Royaume du Maroc sera représenté aux Jeux olympiques de Tokyo par 48 sportifs qui vont concourir dans 18 disciplines, accompagnés par 31 encadrants, du 23 juillet au 8 août, indique le Comité national olympique marocain (CNOM). La liste des sportifs a été officialisée par leur inscription auprès du comité d’organisation Tokyo, précise le CNOM sur son site.

C’est en athlétisme que le Maroc présentera le plus d’athlètes, avec 13 messieurs et 2 dames. Les élus sont Soufiane El Bakkali (3 000m Steeple, 1500m), Arafi Rababe (1 500m, 800m), Soufiyan Bouqantar (5 000m), Benzahra Abdelkrim (3 000 steeple), El Aaraby Mohamed Reda (marathon), El Moukim Rkia (marathon), El Goumri Othmane (marathon), El Guesse Abdelati (800m), Essayi Anas (1 500m), Smaili Mostafa (800m), Nabil OUssama (800m), Sadiki Abdelatif (1 500m), Sahli Hamza (10 000m), Talbi Zouhair (5 000m, 10 000m), Tindouft Mohamed (3 000m steeple).

Pour les sports de combat, quatre boxeurs et trois boxeuses monteront sur le ring pour défendre les couleurs du Maroc, on y retrouve Khadija Mardi (75-96 Kg), Mohamed Assaghir (75-81 Kg), Younes Baala (81-91 Kg), Oumayma Bel Ahbib (64-69), Rabab Cheddar (48-51 Kg), Mohamed Hammout (52-57 Kg) et Nadir Abdelhak (63-69 Kg). Le Judo sera représenté par Asmaa Niang (-70 Kg) et Iraoui Soumiya (-52 Kg), alors que Sadini Ibtissam (-61 Kg) sera en compétition en Karaté. Le lutteur Ayt Okrame Zied (Lutte gréco-romaine -77 Kg) sera, lui aussi, de la partie. Au Taekwondo enfin, les Marocains El Bouchti Oumaima (-49 Kg), Laaraj Nada (-57 Kg) et Mahboubi Achraf (-80 Kg) enfileront le dobok pour chercher l’or. L’épée sera maniée en escrime par El Kord Hossam.

Le fusil sera épaulé en tir sportif par Marirhi Ibtissam (Tir Skeet), le green sera foulé par Maha Haddioui au golf, et Moum Abderrahime concourra en haltérophilie dans la catégorie -73kg.

En sports équestres, Ouddar Abdelkébir (Saut d'Obstacles), Ali Al Ahrach (Saut d'obstacles), Samy Colman (Saut d'obstacles), Boukaa El Ghali (Saut d'obstacles) et Yassine Rahmouni (Dressage) représenteront le Royaume.

Les Marocains auront l’occasion d’apprécier les talents sur l’eau de Fraincart Sarah (Avrion-Skiff) en aviron, Jodar Célia et Soudi Mathis (Canoë Slalom) en canoë kayak, Boukhiame Ramzi en surf. Dans l’eau enfin, la natation marocaine sera défendue par Boutouil Samy (100m nage libre) et Khiyara Lina (200m nage libre).

Le triathlon verra courir Essadiqi Mehdi et le guidon sera aussi prit par El Kouraji Mohceine en cyclisme (Cyclisme sur route). Enfin, Abicha Mohamed et El Graoui Zouhir défendront les couleurs nationales dans le beach volley.