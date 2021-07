Maroc : L'Istiqlal suggère de reporter l'examen de la réforme fiscale

Le Parti de l’Istiqlal a appelé, lundi à la Chambre des représentants, au report de l’examen du projet de loi-cadre relatif à la réforme fiscale. Intervenant à cette occasion, Noureddine Modiane, président du groupe istiqlalien s’est dit «surpris de l'approche hâtive» visant à adopter la loi-cadre n°69-19 portant réforme fiscale, à quelques semaines de la fin du mandat du gouvernement de Saadeddine El Othmani.

Lors de la discussion générale du projet de loi, à la Chambre des représentants, le chef du groupe du parti de l’Istiqlal a souligné la nécessité de reporter les discussions et l’approbation de la loi et de permettre au prochain gouvernement de s’y pencher.

«Nous avons attendu 60 ans pour une loi similaire, et aujourd'hui nous essayons d'en discuter dans ce temps mort pour le gouvernement, cela est étrange», a déclaré Noureddine Modiane.

Le président du groupe istiqlalien à la Chambre basse a suggéré de «reporter la ratification après les prochaines élections, pour une loi-cadre plus qualitative et rationnelle, et en réponse aux contraintes de la réforme fiscale, notamment liées à la justice fiscale, aux problèmes du secteur informel, à la lutte contre les rentes, la corruption et l'enrichissement illicite».

Le conseil des ministres du 28 juin dernier, présidé par le Roi Mohammed VI, a adopté le projet de loi-cadre relatif à la réforme fiscale.