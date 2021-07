Tata : Manifestations à Foum Zguid et Oum El Guerdane contre la pénurie d'eau potable

Des dizaines d'habitants de la commune rurale Foum Zguid, dans la province de Tata, ont organisé, lundi, une marche demandant aux autorités concernées d'intervenir en urgence pour mettre fin à la pénurie d'eau potable qui s’aggrave avec la saison estivale. Des sources sur place ont confié à Al3omk que les manifestants ont brandi des slogans appelant à leur assurer l’accès à l'eau potable et dénonçant les coupures récurrentes de cette denrée.



«La crise de l'eau à Foum Zguid et dans toute la province de Tata se reproduit chaque saison estivale, sans que les autorités responsables, locales ou régionales ne puissent trouver une solution radicale à cette crise qui a commencé à s'aggraver au cours des dernières années», dénonce l’un des manifestants. «L'eau potable est coupée quotidiennement dans la plupart des douars. Elle n’est disponible que pendant quelques heures. Parfois, elle est complètement coupée, en raison de la mauvaise répartition entre quartiers», déplore-t-il encore.



La même source a précisé que les habitants demandent la mise en œuvre de toutes les promesses faites par les autorités ainsi que l’Office national de l’électricité et de l'eau potable (ONEE) et résoudre «définitivement ce problème».

Il est à rappeler que les habitants du douar Oum El Guerdane, également situé à Tata, mènent plusieurs formes de protestation pour dénoncer la pénurie d’eau et les coupures fréquentes de l’eau potable dans leurs maison.



Une source a assuré, pour sa part, qu’il est prévu qu'un comité ministériel se rende ce mardi à Tata pour discuter des moyens de résoudre la crise avec différents partenaires, et déterminer l'avancement des travaux du projet d'approvisionnement des différentes régions de la province en eau potable.