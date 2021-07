Maroc : La police arrête un pirate informatique recherché par Interpol

Un Marocain suspecté de s’adonner à des activités cybercriminelles prolifiques a été arrêté, en mai, par la police marocaine après une enquête longue de deux ans qui a mobilisé Interpol, les autorités du Royaume et le groupe Russe Group-IB, leader mondial en cyberrenseignement.

L’information a été rendue publique, ce mardi, par Interpol et le groupe Russe sur leurs sites respectifs. Baptisée «Lyrebird» par Group-IB, l’opération a conduit à l’arrestation du Marocain connu sous le nom de «Dr HeX», impliqué entre 2009 et 2018 dans l’attaque de plus de 130 sites web. Le pirate aurait ensuite été actif dans le développement et le commerce de malware sur des plateformes spécialisées.

Malware développé par le Marocain Dr HeX

Parmi les victimes du malfaiteur présumé, on retrouve des entreprises françaises de télécommunications ainsi que des grandes banques et des multinationales de l’hexagone. De plus, des milliers de victimes se seraient fait piéger par le Marocain suspecté dans de nombreux phishing, défiguration de sites, développement de logiciels malveillants, fraude et «carding» (vol de données de cartes bancaires).

Group-IB révèle que sa longue enquête lui a fait remonter une toile longue et complexe de comptes et surnoms que le suspect avait mis en place pour s’adonner à ses actes présumés de cybercriminalité, avant de trouver sa vraie identité et sa localisation pour le livrer aux autorités compétentes.

Pour l’occasion, Stephen Kavanagh, directeur exécutif de police à Interpol a indiqué qu'«il s'agit d'un succès important contre un suspect accusé d'avoir ciblé des particuliers et des entreprises sans méfiance, dans plusieurs régions et pendant des années». «Cette affaire met en lumière la menace que représente la cybercriminalité dans le monde entier. L'arrestation de ce suspect est le fruit d'un travail d'enquête international exceptionnel et de nouveaux modes de collaboration avec la police marocaine et nos partenaires essentiels du secteur privé, tels que le Group-IB», a-t-il conclu.