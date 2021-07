Le dessin de deux marocaines remporte un prix au concours «The water we want 2021»

Lina Zrikem et Yasmine Ouguague, gagnantes du concours de la jeunesse «The water we want 2021». / DR

La deuxième édition du concours de la Jeunesse «The Water We Want 2021», organisé par le réseau mondial des musées de l’eau (Wamu-Net) affilié à l’Unesco, représenté au Maroc par le Musée Mohammed VI pour la civilisation de l’eau, a primé deux Marocaines dans la catégorie «Dessins 13-18 ans».

Lina Zrikem et Yasmine Ouguague, deux élèves du groupe scolaire Jacques Majorelle de Marrakech, se sont illustrées par leur dessin «Think outside the sink» (Pensez en dehors de l’évier). Elles le présentent comme une «métaphore où l’eau est représentée par une femme enchaînée, condamnée par notre égoïsme et notre avidité». «L’eau perd de sa valeur à cause de nous et de notre ignorance. Notre eau est précieuse, notre terre aussi. Quand la dernière goutte tombera, pourra-t-on encore la sauver ? Arrêtons d’être égoïstes et commençons à conserver la ressource la plus précieuse de notre planète !», estiment-elles.

«Think outside the sink» par Lina Zrikem et Yasmine Ouguague

Concourant dans la même catégorie, Hadil Aadare du groupe scolaire Massar Al Omam a obtenu la mention spéciale du jury pour son dessin «Planet Water» qui représente «l’eau qui donne les couleurs de la vie à notre planète». «Sans eau, tout sera sec et incolore. L’espace est très immense, mais inerte parce qu’il n’y a pas d’eau. Dans ce point bleu du tableau, il y a une nature vivante de plusieurs vies végétales, animales et humaines et sauf l’homme qui est responsable de la destruction de la nature.»

«Planet Water» de Hadil Aadare

Les deux gagnantes ont eu l’opportunité de présenter leur œuvre devant les représentants du Wamu-Net lors de son assemblée générale en ligne le 18 juin 2021, indique Maroc-Hebdo.

Soixante musées de l’eau ont fait participer des jeunes élèves et étudiants du monde à ce concours pour représenter des dessins, vidéos, photos, slogans et poèmes sur la thématique de l’eau. Chaque musée ne peut représenter plus de 6 travaux, toutes catégories confondues.

Une équipe pédagogique du Musée Mohammed VI de la civilisation de l’eau a visité près de 75 écoles publiques et privées, associations et maisons d’étudiants et d’étudiantes de la région de Marrakech pour faire connaitre le concours et en expliquer les conditions et le mode de sélection.