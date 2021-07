Recherche scientifique : Quatre universités marocaines primées pour leurs efforts

L’Université Mohammed Premier (UMP) d’Oujda a été primée pour ses efforts dans le domaine de la recherche, lors de la deuxième édition du Research Excellence Awards organisée, récemment, par le Centre national pour la recherche scientifique (CNRST) et la société Clarivate.

L’UMP a été récompensée aux côtés de trois autres universités marocaines, à fort potentiel et ayant intégré les classements internationaux basés sur le Web Of Science de Clarivate.

Notant que cette édition a été initiée sous l’égide du ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un communiqué de la présidence de l’UMP souligne que malgré le contexte exceptionnel et difficile de la pandémie du coronavirus, l'établissement universitaire a réussi une série de réalisations liées à la recherche scientifique, mais aussi dans d’autres domaines.

Le communiqué rappelle que l’UMP accorde, dans le cadre de ses programmes, une place de choix à la recherche scientifique et apporte un soutien considérable aux étudiants qui contribuent à la recherche via des de grands projets, au niveau national et international, et dans diverses spécialités. Et d’ajouter dans ce sens que l’UMP connaît depuis des années une dynamique avérée avec la participation et l’engagement de l’ensemble de ses composantes, et plus particulièrement les professeurs chercheurs qui supervisent les laboratoires de recherche.

Quatre universités marocaines ont été primées au titre de la 2e édition du Research Excellence Awards, à savoir l’Université Mohamed V de Rabat, l’Université Hassan II de Casablanca, l’Université Cadi Ayad de Marrakech et l’Université Mohamed 1er d'Oujda, rappelle-t-on.

De même, trois revues marocaines (Hespéris-Tamuda de l'Université Mohammed V de Rabat, Moroccan Journal of Chemistry de l’Université Mohammed Premier d'Oujda et la revue Journal of Medical and Surgical Research), faisant partie de la collection internationale Emerging Sources Citation Index (ESCI), de la Core-Collection du WOS, qui participent à la diffusion de la recherche scientifique au niveau international, ont été récompensées.