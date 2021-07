Eaux pluviales à Casablanca : La galerie de stockage de Hay Sadri opérationnelle

Lancés par Lydec en décembre 2018, les travaux de réalisation de la galerie de stockage des eaux pluviales de Hay Sadri à Casablanca, sont totalement achevés. Une visite de terrain a été effectuée lundi dans ce grand chantier dont l'objectif est de protéger le quartier «Hay Sadri» et les quartiers avoisinants contre les inondations à travers le stockage d’un volume d’eaux pouvant aller jusqu’à 14 000 m3 durant les épisodes pluvieux.

Cet ouvrage d’un coût de 182 millions de dirhams, protègera aussi l’avenue Mohamed Bouziane ainsi que le boulevard 10 mars contre les débordements jusqu’à une intensité de pluie décennale (22 mm/heure).

Le directeur général de Lydec, Jean-Pascal Darriet a indiqué dans une déclaration à la MAP, que la galerie Financée conjointement par Lydec (111 millions de DH) et le Fonds de travaux (71 millions de DH), a des dimensions impressionnantes. Il s’agit d’un collecteur en fer à cheval d’une longueur d’environ 1,4 km et d’un diamètre de 4 mètres (DN4000), enfoui à 30 mètres de profondeur et jusqu’à 40 mètres dans certains endroits.

Il a fait remarquer que malgré le contexte sanitaire lié au Covid-19, les travaux de ce projet d’envergure ont été menés conformément au planning préétabli pour une durée totale de 25 mois, respectant ainsi les délais annoncés.

Il a également indiqué que ce nouvel ouvrage fait partie d’un projet structurant visant la protection de toute la partie Est de Casablanca contre les inondations.

En attendant la réalisation de toutes les composantes du Système de renforcement de la zone Est, la galerie de stockage des eaux pluviales de Hay Sadri fonctionne d’ores et déjà d’une manière autonome et assurera dès les prochaines pluies la protection de ce quartier.