Damanesign lève 4 millions de dirhams auprès de Maroc Numeric Fund II

La startup marocaine Damanesign a annoncé aujourd’hui avoir levé 4 millions de dirhams auprès de Maroc Numeric Fund II, fonds institutionnel dédié au financement des startups technologiques marocaines.

Fondée en 2021 par Zouhair Hamdaoui, Damanesign est une startup éditrice de solutions de confiance numérique (signature électronique et signataires multiples, cachet électronique, horodatage). Ces services permettent aux entreprises de digitaliser leurs processus de contractualisations, alliant sécurité et valeur probante. La startup propose également des services de gestion de l’organisation avec des données utilisateurs et workflows.

L’investissement de Maroc Numeric Fund II en Damanesign est à son 5e investissement et le 22e investissement de son équipe de gestion, en tenant compte des investissements réalisés par le fonds Maroc Numeric Fund I, qui est aujourd’hui en phase de désinvestissement.

La directrice Générale de MITC Capital, société de gestion de Maroc Numeric Fund II, Dounia Boumehdi a déclaré «l’adoption récente de la loi 43-20 sur la confiance numérique, ouvre la voie à un usage généralisé et plus accessible de différents services, dont la signature électronique. La crise de la Covid-19 a démontré l’importance pour les entreprises, les administrations publiques et les particuliers, de disposer de chaînes dématérialisées de bout en bout, permettant de fluidifier les transactions de toute nature. Notre investissement s’insère dans cette approche de démocratisation des services de confiance numérique en permettant aux entreprises de toute taille de profiter pleinement des services et de l’ergonomie de la plateforme de Damanesign».

Maroc Numeric Fund est depuis 2010, le fonds d’investissement de référence dans les startups technologiques. L’expertise cumulée par son équipe de gestion a permis l’émergence de plusieurs success stories marocaines.