Italie : Un détenu marocain interpellé pour apologie du terrorisme

Les autorités italiennes à Milan, chargées de la lutte antiterroriste et les agents de l'Unité centrale d'enquête de la police pénitentiaire ont ouvert une enquête à l’encontre d'un détenu marocain accusé d’apologie du terrorisme. Agé de 35 ans, Raduan Lafsahi, précédemment détenu à la prison de Pagliarelli, est soupçonné d’«incitation à commettre un crime à visée terroriste».

Selon les médias italiens, le Marocain se serait déclaré comme «terroriste affilié à Daech». Il aurait incité d'autres détenus à «lutter contre l'Occident et à s'en prendre aux policiers pénitentiaires», dans l’objectif de «déstabiliser l'ordre». Des activités qu’il a exercées «avec violences et menaces contre d'autres détenus, vantant les attentats les plus sensationnels (de Daech), des Twin Towers à celle de Charlie Hebdo», rapportent les mêmes sources.

Sur ordre des procureurs Alberto Nobili et Alessandro Gobbis, le Marocain a été mis en détention à la prison de Paola (dans la province de Cosenza). Les enquêtes ont révélé qu’il faisait de l’apologie depuis qu’il était détenu à Côme, au nord de Milan, entre 2015 et 2017.