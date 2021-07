Agression raciste de Dole : 5 ans de prison dont 3 ferme pour le conducteur

Le septuagénaire conducteur de la voiture qui a percuté Adil Sefrioui à Dole, le 21 avril dernier, a été condamné aujourd’hui par le tribunal de Lons Le Saunier à 5 ans de prisons dont 3 ans ferme.

Madame justice retire son bandeau mais garde son glaive

Le conducteur de la voiture, qui a tenté d’écraser la victime d’origine marocaine après l’en avoir menacé et lui avoir assené des injures racistes va donc être enfermé derrière les barreaux, après qu’un mandat de dépôt à la maison d’arrêt de Lons le Saunier ait été prononcé. Il devra passer 3 ans en prison et sa liberté sera sujette à un sursis de 2 ans.

Sa peine a également été alourdie avec la confiscation de son véhicule par la justice, un retrait du permis de conduire de 3 ans, 5 ans d’inéligibilité et 15 ans d’interdiction de posséder une arme. A cela s’ajoute de lourdes sanctions pécuniaires : l’agresseur devra s’acquitter de 300 euros d’amande délictuelle, débourser 1 500 euros aux 4 parties civiles au procès, 3 000 euros pour l’épouse et pour chacun des enfants de la victime, ainsi que 7 000 euros de provision à la victime, dans l’attente d’une expertise médicale déterminant le montant total des indemnités.

La victime quant à elle, devenue accusée au fil de l’avancée de la procédure a été condamnée à 600 euros d’amendes, dont 200 avec sursis, pour fait d’injures et agression. Pour rappel, la victime avait porté un coup de pied à l’agresseur et l’avait insulté de «facho», se défendant en affirmant que le coup était une légitime défense et l’injure une réponse à l’insulte raciste «bicot» lancée par l’agresseur. Les enregistrements mis à disposition à la justice n’ayant pas permis de déterminer la situation de légitime défense, le tribunal a décidé cette condamnation, tout en relaxant la victime pour dégradation sur le véhicule.

En partie relaxé, mais pas totalement soulagé

La victime à la sortie du tribunal se confie à Média 25 «On ne vas pas dire que c’est juste, c’était le juste milieu», amère que la tentative d’homicide n’ai pas été retenue contre son agresseur. Le président de SOS Racisme Jura Lakhdar Benharira revient sur les faits et déplore d’ailleurs à la sortie du tribunal : «Votre vie lui importe peu.»

«Comme il m’a percuté avec la voiture, il avait l’intention de me tuer. C’était fini pour moi, heureusement que j’ai sauté sur la voiture sinon je serai parmi les morts.» Adil Sefrioui

«Satisfaction complète, non on ne l’a pas», affirme la femme de la victime concernant la décision et cette tentative d’homicide. Un appel à la décision devrait surtout servir à relaxer la victime, mais peu d’espoirs restent pour la condamnation plus juste de l’agresseur.

Le caractère raciste de l’agression n’a pas marqué le tribunal. La victime et ses proches ne sont pas bien sûr au micro des journalistes si le caractère raciste a été retenu dans la décision des juges. Le représentant SOS Racisme dénonce d’ailleurs le traitement réservé à l’insulte raciste «bicot», qui n’a pas été soulignée ou marquante dans les décisions. Il regrette enfin l'absence de l'accusé, sur un motif médical qui n'a jamais été validé par un médecin.

«Depuis le départ, l’agresseur se soustrait à la loi et la loi le laisse tranquille.» Lakhdar Benharira

Le représentant de la Coordination contre le racisme et l'islamophobie (CRI) appuie lui aussi l’injure raciste et l’appel de l’agresseur à s’approcher du capot. Selon lui, «il y a vraiment une volonté de vouloir écraser Adil». La compétence du tribunal est toujours remise en cause, surtout sur la tentative d’homicide qui relève du tribunal correctionnel et pas du tribunal de grande instance. «La justice n’est pas là. Le procureur était à charge contre Adil. J’ai l’impression que le côté raciste des choses n’a pas été évoqué de façon ferme», ajoute-t-il.