Le Polisario fait l’impasse sur le maintien de la reconnaissance de la marocanité du Sahara par Biden

Au même titre que l’Algérie et ses médias, le Polisario continue d’ignorer les dernières déclarations du porte-parole du Département d’Etat portant sur la reconnaissance de l’administration Trump de la marocanité du Sahara.

Dans une interview accordée à RFI le 5 juillet, jour de l’indépendance de l’Algérie, son «ministre des Affaires étrangères», Mohamed Salem Ould Salek, s’est même félicité qu’ «il y a eu des signes» en provenance des Etats-Unis. Et d'expliquer son optimisme par le fait que «l’administration Biden n’a pas confirmé avoir endossé la décision de Trump. La dernière déclaration du département d’État, il y a dix jours, disait justement sur cette question du Sahara occidental qu’il y a une différence fondamentale entre l’administration actuelle et l’ancienne administration de Trump», a-t-il estimé.

Or, si Ned Price a revendiqué, le 9 juin dernier, «une certaine discontinuité entre l'approche que nous avons suivie et que nous avons adoptée par rapport à ce qu'a fait l'administration précédente» sur la question du Sahara, il n’a pas parlé de «différence fondamentale», comme avancé par Ould Salek.

Mieux encore, lorsque le 2 juillet, le même Ned Price a été interrogé par un journaliste sur l’intention du président Biden de réviser la reconnaissance par Trump de la souveraineté marocaine sur la province, le porte-parole du Département d’Etat a répondu que «cela reste la position de l’administration du président Joe Biden, je n’ai pas de mise à jour à vous communiquer» sur ce sujet.

Ignorant cette dernière déclaration, et restant sur la même ligne consistant à ménager Biden, le cadre du Polisario a concentré ses attaques sur l’ancien locataire de la Maison blanche, indiquant que «Trump a violé non seulement les décisions des organisations internationales et de droit international, mais également les intérêts stratégiques des États-Unis».

L’interview de Ould Salek sur les ondes du RFI intervient trois semaines après son passage sur la chaîne France 24, un autre média public français.