FGD : Le CNI et le PADS décident de participer aux élections sous une même liste

Le bureau politique du Congrès national ittihadi et le secrétariat national du Parti de l'Avant-garde démocratique et socialiste ont décidé, au terme de leur réunion du dimanche 4 juillet, d’avancer dans le projet de création du «grand parti socialiste». Un objectif qui doit passer par l’annonce de la fusion entre les deux formations. Une mission confiée à «un comité préparatoire du congrès fusionnel, dont la date sera fixée prochainement», indique le CNI et le PADS dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

Les camardes d’Abdeslam El Aziz et Ali Boutaouala se disent disposés à ouvrir les portes de la Fédération de la gauche démocratique à d’autres sensibilités de gauche qui partagent leur idées. Ils ont également promis de lancer dans les jours à venir une campagne d’adhésion au projet FGD.

En attendant, le CNI et le PADS ont décidé de prendre part aux prochaines élections sous une même liste, baptisée l'Alliance de la fédération de gauche, toujours avec l’enveloppe comme symbole.

Fait notable, la réunion de samedi a connu la présence de membres du PSU, opposés a la ligne politique de leur secrétaire générale, Nabila Mounib.