Produits à l’importation : Le nouveau système de contrôle prouve son efficacité, selon le ministère

Le ministère de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique est revenu, ce lundi, sur l’efficacité de son nouveau système de contrôle des produits à l’importation. Dans un communiqué, le département a assuré que ce mécanisme vise à lutter contre la fraude en s’assurant de la conformité des produits aux critères de la sécurité du consommateur, tout en réduisant considérablement les délais d'importation.

«La mise en place de ce système s’inscrit dans le cadre d’une refonte intégrale, avec à la clé la dématérialisation du contrôle ayant permis une meilleure coordination entre les autorités impliquées, la traçabilité des interventions et la structuration des règles du contrôle permettant d’assurer l’équité entre les opérateurs économiques», poursuit le communiqué. Celui-ci rappelle que «ce système impose à certains produits industriels de se soumettre au contrôle dans leurs pays d’origine et implique, en toute logique, de travailler avec des opérateurs ayant une présence au niveau mondial».

«Cela permet d’éviter que des produits aux standards qualité et/ou sécurité médiocres ou des produits présentant un risque pour le consommateur et l’environnement se retrouvent sur le territoire marocain, ce qui épargne au pays des pertes sèches en devises et à l’importateur un poids financier considérable lié aux coûts des marchandises non conformes qu’il a dû déjà réglés et aux frais de magasinage et surestaries qu’il se voit endosser en sus.»

Rappelant que ce modèle a été élaboré par le ministère sur la base d’une étude impliquant des experts internationaux et un benchmark auprès de plusieurs pays, le ministère note que trois organismes d’inspection (Applus Fomento, Bureau Veritas et TUV Rheiland) ont été choisis pour l’évaluation de la conformité. «Les vérifications menées par le ministère indiquent une forte réduction des fraudes, ainsi que des délais : la durée moyenne de transmission des résultats de contrôle passée de 3,73 jours à 1,24 jour et durée moyenne de programmation des visites physiques passée de 1,85 jour à 0,93 jour», conclut le communiqué.