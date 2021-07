Maroc : Progression de 7,2% de l'activité économique prévue fin 2021

L'activité économique marocaine se voit offrir une belle prévision par le Haut-Commissariat au Plan (HCP) qui prévoit une progression de 7,2% en variation annuelle pour le troisième trimestre 2021.

En effet, le HCP dans son point de conjoncture du T2-2021 et perspectives pour le T3-2021 indique : «Compte tenu d'une hausse de 19,1% de la valeur ajoutée agricole et d'un accroissement de 5,4% des secteurs hors agriculture, l'activité économique progresserait de 7,2% au troisième trimestre 2021, au lieu d'une contraction de -6,7% au même trimestre de l'année précédente».

La croissance pour la valeur ajoutée hors agriculture devrait atteindre 5,4% pour le troisième trimestre 2021, toujours en glissement annuel. Dans le secteur tertiaire, l’activité dans les services marchands, notamment de commerce, de transport et de restauration devraient continuer sa progression, pour faire atteindre au secteur +2,9 points à l’évolution du PIB, 1,8 de plus que pour le secondaire.

Si l’activité minière devrait légèrement croître de 1,6% en rythme annuel, contre +4,2% l’année précédente, les activités industrielles, d'électricité et de construction continueraient leur raffermissement amorcé en début d’année.

Quant à la valeur ajoutée agricole, elle devrait croitre de 19,1% en variation annuelle, contribuant de 2,1 points à la croissance économique globale. L’évolution de production végétale devrait rester soutenue, à l’inverse de la production animale.

Les dépenses des ménages devraient continuer de croitre dans le contexte de raffermissement des achats de biens alimentaires et manufacturés et d'un accroissement des dépenses de restauration, des services de loisirs et de transport. La hausse de la consommation publique devrait elle se situer autour de 4,3%.