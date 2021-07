Maroc : Une campagne de communication pour une mobilisation autour de l’école

Le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a lancé, dimanche, une campagne de communication et de sensibilisation en faveur d'une mobilisation sociétale autour de l’école marocaine.

Cette campagne, placée sous le signe «Notre école, notre responsabilité à tous», intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de communication et de mobilisation autour de l'école marocaine, adoptée en juin 2021 avec comme objectif de renforcer la mobilisation des divers acteurs et partenaires sur l'école marocaine, indique le ministère dans un communiqué.

Il s'agit d'accompagner les projets de la loi-cadre 51.17 dont l’article 6 qui souligne le rôle de la mobilisation sociétale dans la réalisation des objectifs de la réforme du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique en tant que priorité nationale de premier ordre et responsabilité partagée entre l’Etat, les familles, les organisations de la société civile, les acteurs économiques et sociaux entre autres.

La campagne de communication vise à mettre valeur les efforts déployés par le ministère dans la mise en œuvre du portefeuille de projets de la loi-cadre 51.17, tout en informant l'opinion publique nationale sur leur état d’avancement. Il est aussi question de valoriser les efforts des acteurs pédagogiques, des familles et des divers partenaires dans la mise en œuvre des différents chantiers de réforme y afférents.

Le choix du slogan vient mettre en évidence la coresponsabilité de toutes les composantes de la société dans l’œuvre de promotion de l'école marocaine dans ses diverses dimensions dans la perspective de faire émerger l'école de l'équité et de la qualité, mais aussi d'en faire un véritable levier au service du nouveau modèle du développement.