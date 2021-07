Sahara : L'ONG d'Aminatou Haidar salue le rapport controversé de Mary Lawlor

L’«Instance sahraouie contre l'occupation marocaine» (ISOM) n'a pas tardé à réagir à l’appel lancé, la semaine dernière, par la rapporteuse spéciale de l'ONU sur la situation des défenseurs des droits humains, épinglant le Maroc. L’ONG dirigée par Aminatou Haidar s’est ainsi félicitée de l’appel de Mary Lawlor, appelant les Nations unies et ses organes compétents concernés à «accélérer la mise en œuvre des recommandations et exigences de ce rapport et à commencer à mettre en œuvre des procédures d’enquête afin de poursuivre les responsables».

Dans un communiqué relayé par les médias du Front Polisario, l’ONG non reconnue par les autorités marocaines a également appelé la Croix-Rouge internationale à assumer ses responsabilités de parrain et d'exécutant des Conventions de Genève, en «faisant pression» sur le Royaume pour qu'il «respecte les conventions dont il est signataire».

Dans un appel soutenu notamment par deux autres rapporteurs onusiens, Mary Lawlor a appelé, la semaine dernière, le gouvernement marocain à «cesser de cibler les défenseurs des droits humains et les journalistes pour leur travail», notamment au Sahara. Un appel qui a vite fait réagir les autorités marocaines, en la personne de l’ambassadeur représentant du Maroc auprès de l’Office des nations unies à Genève, Omar Zniber. Jeudi, ce dernier a démenti «de manière catégorique les allégations contenues dans le communiqué de la rapporteuse spéciale» et a fait part de «la grande surprise et de la stupéfaction» ressentie par la mission permanente du Royaume.