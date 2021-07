Attentat d’Imlil : L’Etat condamné à verser 5 MDH aux familles des victimes scandinaves

Les corps sans vie de Louisa Vesterager Jespersen et son amie Maren Ueland avaient été retrouvés lundi 17 décembre 2018 près d'Imlil. / Ph. DR

Le tribunal administratif de Marrakech a décidé d'indemniser les ayants-droits des victimes de l’attentat d’Imlil, survenu en décembre 2018 et suite auquel deux touristes scandinaves ont été assassinées. Ainsi, selon des sources médiatiques, l’Etat marocain, en la personne du chef du gouvernement, a été condamné à verser 5 millions de dirhams, en plus des frais de justice, aux familles de Louisa Vesterager Jespersen et Maren Ueland.

La défense des deux victimes avait appelé à impliquer l'Etat dans cette affaire, considérée comme partie essentielle dans ce dossier sur le plan juridique et moral. En octobre 2019, la chambre d'appel pénale de la cour d'appel de Salé avait confirmé la condamnation à la peine capitale prononcée contre les trois principaux prévenus. Elle avait également commué en peine capitale la condamnation à la prison à perpétuité contre un quatrième prévenu.

Le jugement, qui avait ordonné à quatre accusés de verser deux millions de dirhams à la famille de la touriste norvégienne, Maren Ueland, avait toutefois rejeté toute responsabilité de l’Etat dans cet acte, à rebours de la requête de l’avocat de la famille de la victime danoise, Louisa Vesterager.

A l’époque, Me Khalid Fettaoui avait demandé à l’Etat cinq millions de dirhams de réparation à ses clients. Le pénaliste avait alors annoncé qu’il comptait porter le dossier devant le tribunal administratif pour demander des dédommagements. A ce procès, l’Etat était défendu par Me Abdellatif Ouahbi, par ailleurs député du PAM.