Andam Fashion Awards : La marque franco-marocaine Aswad remporte le prix des accessoires

La marque Aswad, dirigée par la Franco-marocaine Sonia Ahmimou, a remporté le prix des accessoires de l’édition 2021 du Andam fashion awards. Cette consécration a une valeur de 50 000 euros et un an de mentorat. Aswad est connue pour ses pièces en cuir luxueuses, notamment ses sacoches et fourre-tout conçus avec une grande délicatesse.

The National news a rapporté qu’Aswad a devancé les autres finalistes, à savoir le label autrichien Published By et le créateur bijoutier français Samuel François. Sonia Ahmimou, qui a conçu sa marque à Paris en 2015, sera mentorée par Giovanna Engelbert, rédactrice de mode et directrice de création chez Swarovski.

Citée par la même source, Giovanna Engelbert s’est dit «impatiente de soutenir» ce projet et d’entretenir ce mentorat. Dans ce cadre, Sonia Ahmimou aura accès aux membres de l’équipe Swarovski pour soutenir le développement de son label de luxe. Sur son site, Aswad a d’ailleurs exprimé ses ambitions de concevoir «des pièces fonctionnelles, esthétiques et artisanales avec une approche contemporaine des pratiques artisanales». Pour la nouvelle marraine d’Aswad, cette marque se distingue par son ton et le «sentiment d’émerveillement unique» que suscitent ses créations. Ces dernières sont résolument «situées au carrefour de l’artisanat marocain et français», ce qui a conquis le jury.

L’Andam Fashion Award a été créé en 1989 par Nathalie Dufour, avec le soutien du ministère français de la Culture et l’organisation Deli Mode, afin de soutenir les jeunes talents européens dans le monde de la mode. Le jury de cette année a été composé de 32 membres, dont le fondateur de Pyer Moss Kerby, Jean-Raymond, la designer Phoebe Philo et Natalie Massenet, fondatrice de Net-a-Porter.

Le grand prix 2021 a été d’une valeur de 300 000 euros et inclut un programme de mentorat avec Cedric Charbit, directeur général de Balenciaga. Il a été remporté par la Britannique Bianca Saunders pour sa marque de vêtements pour hommes. En compétition, elle a devancé les finalistes dont Casablanca, du créateur franco-marocain Charaf Tajer, ainsi que la Ludovic de Saint Sernin et Wales Bonner.