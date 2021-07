Election d'un nouveau bureau de l'Union des agences conseil en communication

L’Union des agences conseil en communication (UACC) a annoncé les résultats de son assemblée générale ordinaire et élective du 1er juillet, avec l’élection notamment d’un nouveau bureau pour une durée de trois ans.

Réunis à Casablanca, les représentants des agences conseil en communication du Maroc ont confirmé leur confiance en Maria Aït M’hamed, co-fondatrice et directrice générale déléguée de Bonzai Agency, en la réélisant à l’unanimité présidente du bureau pour un mandat de trois ans. Elle sera soutenue pour son second mandat par un bureau de huit collaboratrices et collaborateurs, représentants des agences distinctes.

A l’occasion de son élection, Maria Aït M’hamed à déclaré que la priorité sera de «mettre en lumière l’importance et l’impact de [la] profession, de contribuer à créer de la valeur pour toutes les parties prenantes dans une démarche de concertation, de co-création et d’agilité, tout en assurant la montée en compétence [du] secteur à la lumière des tendances et des évolutions futures».

L’UACC, qui peut déjà souffler sa 23e bougie, représente 85% de l’activité publicitaire du Maroc avec pas moins de 43 agences qui comptent parmi ses membres.