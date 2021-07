Pr. Azeddine Ibrahimi : Delta deviendra la souche dominante du coronavirus au Maroc

Le directeur du laboratoire de biotechnologie de la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, Azeddine Ibrahimi est revenu, dimanche, sur l’évolution des variants de la Covid-19 au Maroc. Sur sa page Facebook, le membre du Comité scientifique national contre la pandémie a expliqué que le variant alpha (britannique) est présent au Maroc depuis janvier 2020 et est devenu dominant.

«Delta (variant indien) est arrivé au Maroc et deviendra dominant, dans quelques semaines», a-t-il ajouté, en appelant à inclure ce nouveau variant «dans l'équation de prise de décisions car il se propage 60% plus rapidement que le variant Alpha». Le professeur a précisé que les infections augmenteront inévitablement, en assurant que «tous les vaccins protègent contre le mutant Delta».

«En toute transparence, on s'attendait à ce qu'il y ait une augmentation des cas d'infection avec la reprise de la mobilité, l’allègement (des mesures restrictives), l’augmentation du nombre de tests et la propagation du mutant Delta. C'est pourquoi nous nous sommes concentrés dans toutes les interventions sur l'accélération du rythme de vaccination et le retour aux mesures de précaution individuelle.»