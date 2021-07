Imad Berka : Le Maroc vise le podium en football à 5 aux jeux paralympiques de Tokyo

Imad Berka, défenseur de l’équipe marocaine de football des non-voyants à 5, s’est confié au comité international paralympique en affirmant les ambitions de son équipe d’atteindre un premier podium aux prochains jeux paralympiques qui se dérouleront à Tokyo du 24 aout au 5 septembre.

Berka se dit «prêt à travailler encore plus dur» avec ses coéquipiers pour hisser le drapeau du Maroc sur le podium et faire reconnaître sa discipline. Le défenseur joue avec l’équipe nationale A depuis déjà huit ans et est confiant dans leurs chances d’atteindre cet objectif.

Le marocain a commencé à jouer au football en 2000 dans une école pour non-voyants. Lui et ses amis avaient pour habitude de mettre du gravier dans une balle pour pouvoir l’entendre. «J’avais l’impression que c’était une blague au début, dit-il. Je ne pouvais pas imaginer qu’un aveugle pouvait jouer au football. Quand j’ai essayé j’ai découvert que je pouvais vraiment le faire. C’était tellement excitant !»

«Rien n’est impossible, nous devront prouver qu’être aveugle n’est pas un obstacle pour atteindre nos buts» Imad Berka

Véritable vétéran, le joueur a remporté les quatre éditions du Championnat africain où il a concouru (en 2014, 2015, 2017 et 2019), il a également déjà participé aux jeux paralympiques de Rio en 2016 et à deux championnats du Monde à Tokyo en 2014 et Madrid en 2018.

Les Lions de l’Atlas se sont qualifiés pour Tokyo après avoir remporté leur match qualificatif contre le Mali 5-1 lors de la finale continentale. Les Marocains seront les seuls joueurs Africains à fouler le terrain lors des jeux en football à 5, et c’est un honneur que Berka reconnait. «Etre le seul représentant de l'Afrique est un motif de fierté, mais aussi une grande responsabilité. L'Afrique mérite plus de places aux Jeux paralympiques. Le Mali, la Côte d'Ivoire et le Cameroun méritent tous d'y être, car ils sont nos proches concurrents», dit-il plein de fairplay.

«Nous devons honorer le continent» Imad Berka

Si la Covid-19 et le confinement ont eu pour eux aussi un impact négatif, empêchant les joueurs de s'entrainer, le défenseur indique que son équipe a déjà effectué deux camps d’entrainement pour se remettre en jambe.

Les adversaires des Lions pour ces jeux, ils les connaissent bien. Ils ont déjà réussi à se classer au-dessus de la Thaïlande et de la France aux championnats du monde de 2018, et ont même vaincu les hôtes japonais 5-1 en 2019.