Un «Morocco-is» verra bientôt le jour à l’issue d’une visite de jeunes marocains en Israël

Vingt jeunes Israéliens, Emiratis, Bahreïnis et Marocains se sont rencontrés en personne en Israël, le mois dernier, dans le cadre d’une tournée d'une semaine dans le pays, avec des visites de pôles d'innovation et de sites culturels et historiques. Le but était de «célébrer les accords d'Abraham» de l'année dernière et la normalisation croissante des relations entre Israël et le monde arabe, écrit Times of Israel, qui revient sur cette visite.

Baptisée «Leaders of Tomorrow mission to Israel», la tournée a été menée par Israel-is, une organisation à but non lucratif basée à Tel Aviv fondée en 2017 pour «connecter les jeunes Israéliens avec leurs pairs internationaux dans l'espoir de renforcer la coexistence au Moyen-Orient». Pour ce projet, Israël est en partenariat avec Concert — Together for Israel et le ministère des Affaires stratégiques et de la diplomatie publique.

Eyal Biram, fondateur et PDG d'Israel-is, a déclaré que l'objectif du voyage était de soutenir les récents accords de normalisation en renforçant les liens entre les jeunes d'Israël, des Émirats arabes unis, de Bahreïn et du Maroc. Biram a ajouté que le voyage visait également à mettre en évidence le leadership des jeunes, avec l'espoir que les participants retourneront dans leur pays d'origine et plaideront en faveur de nouveaux groupes de soutien à la normalisation, comme celui créé aux Emirats et baptisé «UAE-is». «Le processus de création de groupes similaires au Maroc et à Bahreïn est en cours», a-t-il déclaré.