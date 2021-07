Tanger : Ouverture du premier magasin de produits russes au Maroc

Les Tangérois vont pouvoir se rapprocher de la culture russe, grâce à l’ouverture d’un premier magasin vendant des produits russes, une première au Maroc, rapporte l'agence de presse Tass. Le représentant commercial de la Russie au Maroc, Artem Tsinamdzgvrishvili a précisé que les Marocains et les résidents russes locaux pourront y obtenir des céréales, notamment du sarrasin et de la kacha (gruau), des confiseries et pâtisseries.

Le responsable a précisé que l’ouverture a un but commercial et promotionnel de la Russie comme partenaire commercial et productrice de produits alimentaires de qualité, deux points importants pour la réputation russe au Royaume.

Le diplomate a expliqué qu’une équipe «travaille à développer le magasin et acheter des produits aux exportateurs russes». «Il s'agit des céréales - flocons d'avoine, sarrasin, millet - et des sucreries. Bien que les sucreries soient légèrement plus chères que les équivalents locaux et européens, ils sont quand même achetés par ceux qui sont intéressés par les produits russes», a-t-il ajouté.

Plusieurs milliers de personnes de la diaspora russe sont visés par la vente de ces produits, ainsi que des Marocains qui connaissent la Russie, notamment ceux y ayant séjourné. Pour Artem Tsinamdzgvrishvili, le développement d’une enseigne complète est pertinent, mais demande encore du travail pour obtenir les documentations nécessaires, un travail qui est en cours de réalisation par les équipes commerciales russes au Maroc.