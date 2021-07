Judo : Chafik El Kettani réélu président de la FRMJAMA pour un troisième mandat

Le président sortant de la Fédération royale marocaine de judo et arts martiaux assimilés (FRMJAMA), Chafik El Kettani, a été réélu pour un troisième mandat, lors de l'assemblée générale ordinaire de cette instance fédérale au titre de la saison 2019-2020, tenue dimanche au complexe sportif Mohammed V de Casablanca. Lors de cette assemblée générale, qui s'est déroulée en présence des représentants du ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports (MCJS) et du Comité national olympique marocain (CNOM), la liste de Chafik El Kettani, composée de 15 membres dont 5 femmes, a été élue à l'unanimité par les 11 ligues régionales et 186 associations concernées par le vote.

S'exprimant à cette occasion, le président de la FRMJAMA a évoqué les principaux chantiers prévus par la fédération durant ce nouveau mandat dont la construction, en partenariat avec la Fédération internationale de judo et le ministère de tutelle, du centre international de judo de Marrakech, qui servira de centre de préparation pour l'ensemble des équipes nationales, toutes catégories confondues. Il s'agit aussi du développement des ligues régionales, a-t-il dit, faisant savoir que l’instance fédérale travaillera en partenariat avec le ministère de tutelle pour que chaque ligue ait des infrastructures propres à la région et un centre de formation qui permettra la préparation des champions issues de ces mêmes ligues.

Concernant la participation de l’équipe nationale aux prochains Jeux olympiques de Tokyo, Chafik El Kettani s’est dit fier des deux qualifications décrochées jusqu’à maintenant par Asmae Niang et Soumia Iraoui.

A l’occasion de cette AGO, qui s'est déroulée dans le strict respect des mesures préventives contre la covid-19, les rapports moral et financier ont également été approuvés, en plus du budget et du rapport du commissaire aux comptes.

Chafik El Kettani occupe, en outre, le poste de vice président de l'Union arabe de judo et de trésorier général au sein du Comité exécutif de l'Union africaine de judo (UAJ).