Hackathon 2021 : l’ENSA de Safi à l'honneur

L'édition 2021 du Hackathon de Safi, sous le thème «agri-connect», s'est clôturée avec un premier prix remporté par l'équipe de l’École nationale des sciences appliquées (ENSA) de Safi. Le Hackathon de Safi est un challenge durant lequel des équipes doivent réaliser des projets de programmation informatique en un temps donné. Il est ouvert aux étudiants-ingénieurs des grandes écoles de Safi.

Les primés de l’ENSA se sont distingués en développant un système électronique de suivi de la production du biogaz, une énergie produite par la fermentation de matières organiques en l'absence d'oxygène. Ce système permet d'accroitre les domaines d'utilisation de l'énergie, notamment en milieu rural.

La seconde place est revenue à une équipe composée d'étudiants de l’École supérieure de technologie (EST), de l’Institut de technologie de la pêche maritime et de l’ENSA de Safi. Son projet a consisté à développer une capsule, reliée à des capteurs, afin d'assurer le suivi permanent du degré de la température, du taux d’humidité, de l’azote, du phosphore et du potassium dans les engrais et eaux d'irrigation afin d'en rationaliser l’utilisation.

La troisième marche du podium enfin a été occupée par des étudiants du cycle préparatoire de l'ENSA de Safi qui ont développé un robot capable de nettoyer les panneaux solaires dans l'optique d'améliorer leur rendement.

La remise des prix coïncide avec la mise en place, à Safi, d'un incubateur universitaire dont le but sera d'encadrer et accompagner les étudiants et chercheurs souhaitant développer leurs entreprises innovantes ou startsup, dans le cadre d’un partenariat avec l’association «Act4Community», relevant du Groupe OCP.