Nador : Saisie de 3 tonnes de cannabis et interpellation de sept individus

La brigade de la police judiciaire au district de sûreté à Nador, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont interpellé, dimanche, sept individus pour liens présumés avec un réseau criminel impliqué dans des affaires de trafic international de drogue et de psychotropes.

Cette opération, menée simultanément dans les régions d'Oulad Tayeb, Zeghanghane et Selouane près de Nador, a permis la saisie au début de 61 colis de chira dans un entrepôt à Oulad Tayeb, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). 28 autres ont été saisis à bord d’une voiture utilitaire à Selouane, portant à trois tonnes la quantité de chira saisie qui a été destinée au trafic international.

Les perquisitions menées dans le cadre de cette opération ont permis aussi la saisie de sept voitures de différents types, de cinq fusils de chasse dont l’un est doté d’un viseur, de 63 munitions, outre des téléphones portables, d’une moto, des armes blanches et d’une somme d’argent soupçonnée provenir de cette activité criminelle.

Les mis en cause, âgés entre 20 et 39 ans, ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet, pour déterminer les éventuelles ramifications locales et internationales de cette activité criminelle, selon le communiqué.