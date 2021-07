France : 55 voyageurs à destination de Marrakech interdits de vol

55 voyageurs à destination de Marrakech ont été interdits, ce samedi midi à l’aéroport de Tours, de monter à bord faute de vaccination ou de motif impérieux. Après un cafouillage sur les délais de vaccination et malgré des tests PCR négatifs, certains n’ont pu embarquer, ce qui a fait monter la tension et conduit à l’intervention de la police.

«On s’est retrouvé face à une vingtaine de policiers sortis de six à sept camions et alignés face à nous pour nous empêcher d’embarquer», a raconté l’un des voyageurs français à La Nouvelle République. Selon lui, «ils avaient des boucliers et des casques, un monsieur a piqué une crise de nerf... Il voulait aller à un enterrement, mais comme il s’agissait de son grand-père et non de son père, cela ne constituait pas un motif impérieux... Le traitement réservé à ces passagers a été inhumain et scandaleux», a déploré le passager. Les conditions d’embarquement auraient été mal expliquées, puisque «le dernier message de Ryan Air ne mentionnait qu’un test PCR».

Le sous-préfet de Loches, Philippe François, a confirmé au quotidien que 133 départs ont été autorisés et que 55 passagers ont été refusés. «Ils ne pouvaient pas présenter d’une part un test PCR et de l’autre un certificat de vaccination depuis 15 jours», a-t-il expliqué. «Comme Marrakech est en zone orange, en l’absence de vaccination, en plus du test PCR, il faut justifier d’un motif impérieux. C’est l’argument que les douaniers ont mis en œuvre», a ajouté le responsable.

Une trentaine de voyageurs concernés par le refus auraient quitté l’aéroport sans résistance, reconnaissant avoir été «mal informés». Une vingtaine d’autres auraient «tenté d’argumenter que dans d’autres aéroports cela se passe différemment, ou que les règles ont changé au dernier moment», a rapporté le média.