Maroc : Lancement du projet de l'autoroute Tit Mellil-Berrechid

La Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) a annoncé le lancement du projet de construction de l’autoroute reliant Tit Mellil à Berrechid. Cette nouvelle infrastructure vise à alléger le trafic transitant par le Grand Casablanca et à réduire la longueur et la durée du voyage pour les usagers venant du Nord et de l’Est et se dirigeant vers le Sud, indique ADM dans un communiqué.

L'appel d’offres relatif à la première phase de ce projet a été publié le 1er juillet 2021. Le projet concerne un linéaire d’environ 29 km, reliant l’autoroute Casablanca-Settat et celle de Berrechid Beni-Mellal au niveau du nœud de Berrechid à l’autoroute de contournement de Casablanca. Il entre dans le cadre de la convention relative à l’aménagement de la voirie et des infrastructures routières pour l’amélioration des conditions de circulation dans la région du Grand Casablanca, avec un financement principal du Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES).

L’autoroute Tit Mellil-Berrechid permettra également d’alléger et de fluidifier le trafic sur les axes autoroutiers Tit Mellil-Sidi Maarouf et Sidi Maarouf-Aéroport Mohammed V. Au sujet de la section concernée par l’appel d’offres, la première phase concerne une section de 20 km de linéaire, allant du nœud de Berrechid à la route régionale n°315. Elle s’étalera sur 40 mois, pour le terrassement de 6 millions de mètres cube, la construction de 4 viaducs et 19 passages supérieurs et inférieurs, ainsi que la mise en œuvre de 412 milles tonnes d’enrobés bitumineux.

Il est à noter que la date d'ouverture des plis de cet appel d’offres est programmée pour le 23 septembre 2021 à 11h. Le dossier y afférent est téléchargeable sur le portail d’ADM disponible sur l’adresse: https://achats.adm.co.ma.