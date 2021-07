UGTM : Elections des délégués des salariés et des représentants des fonctionnaires

Pour la première fois dans l'histoire, la Confédération générale des travailleurs du Maroc, affiliée au Parti de l’Istiqlal, devient le premier syndicat du secteur privé.

L’UGTM se classe également comme première centrale syndicale affiliée à un parti politique, à la fois dans les secteurs public et privé.

La Confédération générale des travailleurs du Maroc a remporté une victoire écrasante et sans précédent aux élections des délégués des salariés et des représentants des fonctionnaires, qui se sont déroulées du 10 au 20 juin 2021.

En se classant premier syndicat du secteur privé avec une augmentation de plus de 158 % par rapport aux élections de 2015, L’UGTM renforce nettement son leadership sur la scène syndicale en tant que première centrale syndicale affiliée à un parti politique, et enregistre aussi des progrès significatifs dans un certain nombre de secteurs vitaux et stratégiques par rapport aux élections précédentes.

A cette occasion, Nizar Baraka, secrétaire général du Parti de l’Istiqlal, a présenté ses félicitations à l'Union générale des travailleurs du Maroc, dirigée par Naama Myara, pour ce brillant succès.

Les résultats obtenus par l’UGTM, indiquent que les classes ouvrières et moyennes ont fait confiance au syndicat du Parti de l’Istiqlal, en reconnaissant les efforts déployés par la centrale syndicale aussi bien sur le terrain, pour la défense des droits légitimes des travailleurs que dans sa capacité à améliorer leur protection sociale, et à renforcer leur pouvoir d'achat dans des conditions de travail décentes et dignes.