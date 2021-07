Covid-19 au Maroc : Le ministère de l’Intérieur resserre la vis

La hausse des cas de contagion par le virus du Covid-19 enregistrée ces derniers jours au Maroc préoccupe le ministère de l’Intérieur. Dans un message adressé au walis et gouverneurs, le département dirigé par Abdelouafi Laftite constate «le début d’une détérioration inquiétante des indicateurs épidémiologiques relatifs à la maladie du Covid-19».

Cette flambée des cas d’infections quotidien est attribuée à «l’introduction au royaume des nouveaux variants du virus et à une certaine forme d’insouciance qui commence à s’installer chez la grande majorité des citoyens par rapport aux mesures barrières», lit-on dans le document.

«Il n’est pas admis que des comportements irresponsables fassent courir à notre pays le risque d’avènement d’une nouvelle vague de propagation de la pandémie.» Ministère de l’Intérieur

Abdelouafi Laftite a enjoint aux walis et gouverneurs de veiller à la mise en œuvre «stricte et ferme» de mesures décrétées par les autorités publiques, mettant particulièrement l’accent sur le port correct du masque ; le respect de la distanciation physique dans les lieux publics ; l’interdiction de déplacements non-autorisés entre 23h et 4h30 ; l’interdiction des rassemblements regroupant plus que le nombre autorisé de personnes dans les espaces publics et privés et le respect de la capacité d’accueil dans les salles de fêtes, cinémas, théâtres, centres culturels, musées, monuments historiques et bibliothèques ainsi que piscines publiques.

Le ministère de l’Intérieur a programmé l’activation d’un «plan d’action» avec des campagnes de sensibilisation à l’endroit des citoyens, menées «surtout dans les plages publiques et quartiers populaires». Des patrouilles sont également prévues pour «sanctionner les contrevenants».

Il y a quelques jours, le ministère de la Santé a exhorté les Marocains à la prudence et au respect strict des mesures préventives pour éviter toute rechute épidémiologique.