Covid-19 : Le Maroc reçoit 500 000 nouvelles doses vaccinales

Le Maroc a reçu, vendredi 2 juillet, des doses supplémentaires du vaccin contre le nouveau coronavirus, développé par le laboratoire chinois Sinopharm. Hier matin, un avion de la Royal air Maroc (RAM) transportant les lots a atterri à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, en provenance de Pékin.

Cette nouvelle cargaison compte 500 000 doses, selon des informations du ministère de la Santé, relayées par SNRT News. Ce lot permettra d’avancer dans la campagne nationale de vaccination lancée par le Maroc, pour limiter la propagation de la Covid-19.

En mais dernier, le Maroc a atteint 10 millions de doses acquises pour boucler le total des lots prévus d’être acheminés depuis la Chine entre avril et mai 2021. Le ministère de tutelle élargit de plus en plus la campagne nationale. Jusqu’à vendredi, un total de 10 028 791 personnes a été vacciné à la première dose, tandis que 9 140 785 ont reçu la deuxième.