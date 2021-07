Maroc : Les centres de vaccination ouverts le dimanche

Le ministère de la Santé a annoncé, vendredi, que les centres de vaccination seront ouverts tous les jours de la semaine, y compris dimanche, et ce dans le cadre de l'accélération de l'opération nationale de vaccination.

Ainsi, les citoyennes et citoyens concernés (personnes agées de 40 ans et plus) sont appelés à se diriger vers les centres de vaccination tous les jours de la semaine, y compris le dimanche.

Par ailleurs, pour valoriser les acquis réalisés par le Maroc grâce à la campagne nationale de vaccination et afin de protéger la santé et la sécurité des citoyennes et citoyens, le ministère de la Santé souligne la nécessité de continuer à respecter les mesures préventives, avant, pendant et après la vaccination contre «ce virus létal» et ce, en vue de contribuer aux efforts visant à endiguer sa propagation, notamment après la découverte de nouveaux variants.