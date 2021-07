Exclue de l’Opération Marhaba, l’Andalousie demande des aides financières à Sanchez

Le Parlement andalou a adopté une proposition, du groupe du Parti populaire (majorité), sollicitant le gouvernement central d’accorder pour des aides financières aux entreprises et secteurs lourdement affectés par l’exclusion des ports de la région autonome de l’Opération Marhaba 2021. Le texte reconnaît que la décision des autorités marocaines répond à des considérations politiques et non sanitaires, rapporte El Estrecho Digital.

L’initiative de la droite classique a exhorté, d’une part, l’exécutif Sanchez à «intensifier ses relations avec le Maroc» et d’autre part, invité le gouvernement marocain à «reconsidérer sa position et permettre le passage» des MRE par les ports andalous.

Au lendemain de la décision de Rabat d’exclure les ports d'Andalousie de l'Opération Marhaba 2021, son président, Juanma Moreno (PP) a indiqué, dans des déclarations à la presse, que «l’Andalousie, comme d’habitude, paie le prix des conflits entre le gouvernement central et le royaume du Maroc». Et de signaler que sa région «a toujours eu des relations fluides et très importantes avec le Maroc dans le domaine économique».