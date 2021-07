Forte hausse des transferts des MRE : +50,2% à fin mai

Les transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l'étranger (MRE) se sont élevés à plus de 36,34 milliards de dirhams (MMDH) au titre des cinq premiers mois de cette année, contre 24,19 MMDH durant la même période un an auparavant. Ces transferts ressortent ainsi en augmentation de 50,2%, précise l'Office des changes.

Par ailleurs, l'Office relève que les voyages, principale composante des échanges de services, ont affiché un solde excédentaire en baisse de 72,3%. Cette évolution est attribuable, principalement, au recul des recettes voyages de 62,7% à 7,38 MMDH. En parallèle, les dépenses voyages ont diminué de 34,9%.

Le flux net des investissements directs étrangers (IDE) s'est quant à lui stabilisé à 7,86 MMDH au cours des cinq premiers mois de 2021. Cette évolution est due à la hausse simultanée des recettes de 16,8% à 12,94 MMDH et des dépenses de 55% à 5,08 MMDH, précise l'Office.

S'agissant des investissements directs marocains à l'étranger (IDME), ils ont atteint 7,17 MMDH, se rapprochant du niveau atteint en 2017. Ils enregistrent une hausse de 98,5% par rapport à 2020. Cet accroissement reste inférieur à celui réalisé par les cessions de ces investissements (+3,9 MMDH). Le flux net des IDME a ainsi reculé de 19% par rapport à la même période de l'année écoulée.

Les indicateurs font également état d'un repli de l'excédent de la balance des échanges de services de 38,9% à 17,28 MMDH. Cette situation est tributaire de la baisse des exportations de 19,6% à 46,85 MMDH, plus accentuée que celle des importations (-1,5% à 29,56 MMDH), explique la même source.