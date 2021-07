Espagne-Maroc : Un manifeste appelle à la cohésion entre les peuples

Un manifeste hispano-marocain, signé par 243 personnalités, artistes, intellectuels, ONG et membres de la société civile a été publié aujourd’hui pour dénoncer l’escalade récente des tensions entre les peuples des deux pays, «qui dépasse même le caractère diplomatique du conflit actuel».

Les femmes et hommes signataires souhaitent rappeler, aux citoyens des pays concernés, à toutes ces choses qui les rassemblent, et à quel point elles prévalent sur les récentes tensions.

Le manifeste dénonce particulièrement la multiplication des faits et agressions racistes et la violence des discours, de part et d’autre de l’Atlantique. Il dénonce que «le large espace médiatique, notamment sur les réseaux sociaux, a donné à ces discours une vaste diffusion, qui met en danger la coexistence entre deux peuples frères et amis, pour atteindre une phase de confrontation totalement déplacée».

Les signataires appellent à voir au-delà des conflits guerriers qui ont marqué les deux peuples et de valoriser le «patrimoine de coexistence interreligieuse et d'échanges culturels que nous, les peuples côtiers, avons construit au cours de nos étapes historiques». Le temps n’est pas au conflit, mais au dialogue, à la recherche, à la compréhension mutuelle.

Fort de l’apport des intellectuels et chercheurs signataires, le manifeste ne manque pas de rappeler le travail rigoureux historique, littéraire, linguistique, codiologique qui ne cesse de mettre en lumière les valeurs humanistes communes aux deux peuples. La Constitution marocaine va jusqu’à reconnaitre la culture andalouse comme principal élément de l’identité du pays, rappelle le manifeste.

Ce texte est un véritable appel au dialogue, à la paix, à la coopération, qui invite un travail collectif et raisonné, face à un «discours erroné et empoisonné que certains groupes de médias et réseaux sociaux utilisent, basé sur des canulars et des manipulations perverses, qui ne visent qu'à faire monter le fond et les sentiments xénophobes».