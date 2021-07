JO de Tokyo : Voici le montant des primes de participation et de performances des athlètes marocains

Le Comité national olympique marocain (CNOM) et le ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports (MCJS) ont annoncé avoir établi le montant des primes de participation et de performance que recevront les athlètes marocains lors de leur participation aux Jeux olympiques de Tokyo.

Les primes ont pour vocation d'encourager les sportifs marocains et leurs encadrants techniques pour les jeux prévus du 23 juillet au 8 août, précise le CNOM dans son communiqué. Ainsi, un athlète qui décrochera une médaille d'or remportera 2 millions de dirhams, l'argent sera récompensé par 1,250 millions de dirhams et la médaille de bronze 750 000 dirhams. Les sportifs réalisant des records du monde ou olympique seront également récompensés.

Ces primes de participation et de performance seront ajustées en fonction des spécificités de chaque épreuve sportive, du format de la compétition et du classement final enregistré sportif. Les primes de participation sont arrêtées en fonction du résultat obtenu par le sportif durant la phase de qualification ainsi que du type de qualification, mondiale ou continentale.

La prime de performance est attribuée à tous les sportifs marocains classés entre la 4ᵉ et la 32ᵉ place de la compétition olympique, dès lors qu'il remporte au moins un combat ou passe un tour, exception faite des disciplines sportives qui n’ont pas de phases éliminatoires.

Le CNOM et le MCJS ont également prit la décision de «récompenser le staff technique responsable de la préparation des sportifs qualifiés, et dont les noms figurent sur les conventions signées entre le CNOM et les fédérations sportives nationales dans le cadre de ces Jeux Olympiques. Ces primes seront calculées en fonction des montants attribués aux sportifs de chaque sport», poursuit le communiqué.

L’ensemble des primes seront attribuées à la fin des Jeux Olympiques de Tokyo, dès lors qu'elles ont respecté le Code Mondial Antidopage et la charte de bonne conduite signée par tous les participants.