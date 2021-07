Maroc : Le ministère de l'Agriculture dément les rumeurs sur la qualité de la pastèque

Le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts a catégoriquement démenti, ce vendredi, les rumeurs qui circulent concernant la qualité de la pastèque mise sur le marché. «En dépit des démentis et explications présentés antérieurement», le ministère a dénoncé, dans un communiqué, «la persistance de quelques fausses informations totalement infondées et rumeurs à ce sujet».

Le département assure que «les différentes analyses effectuées par l’ONSSA dans le cadre du plan de surveillance et de contrôle de la pastèque durant la campagne en cours (année 2021) ont révélé l’absence de contaminants dans ce fruit, en l’occurrence, les résidus des pesticides, des métaux lourds (plomb et cadmium) et des bactéries (salmonelles et coliformes)».

«Les analyses ont montré que ce fruit est parfaitement conforme aux normes de sécurité sanitaire des aliments. Au 20 juin 2021, un tonnage de 218.000 T de pastèques a été exporté au cours de cette campagne, soit pratiquement le même tonnage que la campagne précédente à la même date contrairement aux allégations faisant état d’une baisse des exportations due à la qualité du produit», précise-t-il encore.

De plus, ces exportations étant destinées principalement aux pays de l’Union Européenne, «le système européen de surveillance n’a signalé aucune non-conformité sur la pastèque marocaine exportée durant les 5 dernières années».

«Les rumeurs partagées sur les réseaux sociaux au sujet de la nocivité de ce produit sont dangereuses, irresponsables et sans fondement et portent préjudice à la production de la culture de pastèque et aux agriculteurs.»

Pour rappel, l'ONSSA met en œuvre annuellement des plans de surveillance et de contrôle des fruits et légumes, le ministère précise que même les semences importées sont «soumises à un contrôle technique et phytosanitaire systématique aux frontières».